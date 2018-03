dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.03.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Adidas verwöhnt Aktionäre und macht Hoffnung für Tochter Reebok

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller adidas startet ein Verwöhnprogramm für seine Aktionäre. Eine höher als erwartet ausfallende Dividende und ein milliardenschwerer Aktienrückkauf sollen die Anteilseigner bei Laune halten. Basis dafür ist ein kräftiger Gewinnanstieg im vergangenen Jahr. 2018 dürften die Sprünge allerdings etwas kleiner ausfallen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Dafür macht Adidas-Chef Kasper Rorsted nun beim Thema Profitabilität Dampf: Mittelfristig trauen sich die Franken in diesem Punkt nun mehr zu.

ROUNDUP 2: Rheinmetall winkt Panzerauftrag in Australien - Aktie legt zu

DÜSSELDORF - Dem Rheinmetall-Konzern (Rheinmetall) winkt einer der größten Rüstungsaufträge in der jüngeren Unternehmensgeschichte. Die australische Regierung, die derzeit ihre Streitkräfte umfassend modernisiert, wählte nach einem mehrjährigen Verfahren die Deutschen als bevorzugten Bieter aus. Jetzt sollen exklusive Verhandlungen über die Lieferung von 211 Radspähpanzern des Typs "Boxer CRV" auf den fünften Kontinent geführt werden, wie der Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.

ROUNDUP 2: Rohstoffkosten und starker Euro belasten Symrise - Aktie unter Druck

FRANKFURT/HOLZMINDEN - Höhere Rohstoffkosten etwa für Vanille und der starke Euro machen dem Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise zu schaffen. Und auch der Ausfall eines wichtigen Lieferanten der Branche bereitet Probleme. Dies geht zulasten der Profitabilität. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nach einem Rückgang im vergangenen Jahr auch 2018 unter Druck bleiben, wie der MDax-Konzern am Mittwoch in Holzminden mitteilte. Am Finanzmarkt sorgte dies für deutliche Kursverluste bei den Aktien.

ROUNDUP 2: Hochtief bleibt Bieterschlacht um Abertis erspart

ESSEN - Einigung statt Bieterrennen: Dem Essener Baukonzern HOCHTIEF bleibt eine teure Übernahmeschlacht um den spanischen Autobahnbetreibers Abertis (Abertis Infraestructuras) erspart. Wie aus einer am Mittwoch in Madrid veröffentlichten Mitteilung der spanischen Hochtief-Mutter ACS hervorgeht, haben sich die Konkurrenten nun auf eine gemeinsame Übernahme des lukrativen spanischen Unternehmens geeinigt.

Broadcom bläst Übernahmeversuch bei Qualcomm ab

SAN JOSE - Der Chipkonzern Broadcom hat nach der Blockade durch US-Präsident Donald Trump seinen milliardenschweren Übernahmeangriff auf den Rivalen QUALCOMMoffiziell beendet. Sowohl das Angebot als auch die Nominierungen für den Verwaltungsrat von Qualcomm wurden zurückgezogen, wie Broadcom am Mittwoch mitteilte. Mit einem Volumen von mehr als 140 Milliarden US-Dollar wäre es die mit Abstand teuerste Übernahme in der Technologie-Branche gewesen.

ROUNDUP: VW-Kernmarke Volkswagen Pkw setzt sich ehrgeizigere Ziele

WOLFSBURG - Die Volkswagen-Kernmarke (Volkswagen (VW) vz) will im laufenden Jahr bei ihrer lange dahindümpelnden Ertragskraft erneut einen weiteren Schritt nach vorne machen. Das laufende Sparprogramm soll dabei ebenso einen Beitrag leisten wie der seit langem zum Kostensenker erklärte Teilebaukasten MQB. Bei der Steigerung der Profitabilität in den Werken kommt der größte VW-Konzernteil nach Darstellung von Markenchef Herbert Diess gut voran. Bis 2020 ist die Senkung der jährlichen Kosten um 3,7 Milliarden Euro vorgesehen - "Stand heute sind bereits rund 2 Milliarden realisiert", sagte Diess am Mittwoch in Wolfsburg.

Lufthansa verlängert Vertrag mit Vorstandschef Spohr

FRANKFURT - Lufthansa-Chef (Lufthansa) Carsten Spohr bleibt noch länger an der Spitze von Europas größter Fluggesellschaft. Der Aufsichtsrat habe seinen Vertrag um fünf Jahre bis Ende Dezember 2023 verlängert, teilte der Dax-Konzern (DAX 30) am Mittwoch in Frankfurt mit.

ROUNDUP: Prudential will Europa-Geschäft abspalten - Aktie legt zu

LONDON - Der britische Lebensversicherer Prudential will sein Europa-Geschäft abspalten und sich auf die Wachstumsmärkte in Asien, den USA und Afrika konzentrieren. Die Europa-Sparte M&G Prudential wolle er als eigenständige Gesellschaft an die Börse bringen, teilte der Konzern am Mittwoch bei der Vorlage der Jahresbilanz in London mit. Zudem verkauft das Unternehmen einen Teil seines britischen Altersvorsorge-Geschäfts an den Abwickler Rothesay Life.

Swatch setzt nach Gewinnschub 2017 auf fortgesetzten Aufwärtstrend

BIEL - Vom Aufwind in der Uhrenindustrie profitiert der Schweizer Uhrenhersteller Swatch (Swatch (I)) auch im neuen Jahr. Nach der Trendwende 2017 mit einem starken zweiten Halbjahr legten die Verkäufe auch Anfang 2018 deutlich zu, wie Konzernchef Nick Hayek am Mittwoch am Firmensitz in Biel sagte: "Die Stimmung ist gut. Der Trend dürfte anhalten." Auch im unteren und mittleren Preissegment seien die Uhrenverkäufe im Februar um rund 17 Prozent gestiegen. Zum Swatch-Konzern gehört neben Nobelmarken wie Omega, Harry Winston und Glashütte auch die Kernmarke Swatch im unteren Preissegment.

