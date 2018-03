dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.03.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Ryanair ärgert Lufthansa mit Laudamotion-Kauf

DUBLIN/WIEN/DÜSSELDORF - Der irische Billigflieger Ryanair wischt mit dem Formel-1-Weltmeister Niki Lauda der Lufthansa eins aus. Die Iren sollen die Mehrheit an Laudas neuem Billigflieger Laudamotion übernehmen - und damit Zugriff auf wertvolle Start- und Landerechte an begehrten deutschen Flughäfen bekommen. Das dürfte die Lufthansa mächtig ärgern. Denn Laudamotion droht in Düsseldorf stark zu werden, wo sich schon die Lufthansa-Billigtochter Eurowings eingerichtet hat. Dabei hofft Lufthansa-Chef Carsten Spohr selbst weiter auf eine Kooperation mit Lauda.

ROUNDUP 2: Wieder Razzia bei VW - Verdacht auf falsche Verbrauchsangaben

WOLFSBURG/BRAUNSCHWEIG - Keine Atempause für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz): Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat wegen des Verdachts auf Marktmanipulation erneut Büros in der Wolfsburger Konzernzentrale durchsucht. Anfang März seien Papiere und mehrere Terabyte an Daten in den VW (Volkswagen (VW) vz)-Räumen sichergestellt worden, sagte der Braunschweiger Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe am Dienstag. Es geht um möglicherweise falsche Verbrauchsangaben und den Ausstoß des Klimagases Kohlendioxid (CO2). Zuerst hatte die "Wirtschaftswoche" berichtet.

ROUNDUP: VW-Rekorde bringen auch Hauptaktionär Porsche SE mehr Geld ein

STUTTGART - Die Rekordzahlen von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) haben auch dem VW (Volkswagen (VW) vz)-Hauptaktionär Porsche SE (Porsche vz) ein dickes Plus eingebracht. Die Beteiligungsgesellschaft verbuchte 2017 einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 3,33 Milliarden Euro - im Wesentlichen dank ihrer VW-Anteile. Das war fast zweieinhalb Mal so viel wie 2016. In Folge glänzender Zahlen bei Volkswagen rechnet die Holding mit steigenden Gewinnen. Dieses Jahr sollen es 3,4 bis 4,4 Milliarden Euro werden, kündigte Vorstandschef Hans Dieter Pötsch am Dienstag in Stuttgart an.

ROUNDUP: Facebook unter Druck nach Skandal um Cambridge Analytica

LONDON/MENLO PARK - Facebook schlittert in eine schwere Krise nach dem Skandal um den massiven Missbrauch von Nutzer-Informationen durch die Datenanalyse-Firma des Wahlkampfteams von Donald Trump . Rufe nach mehr staatlicher Aufsicht über Online-Plattformen werden lauter. Die Aktie fiel um rund sieben Prozent, und das löschte über 35 Milliarden Dollar Börsenwert aus. Gründer und Chef Mark Zuckerberg und seine rechte Hand Sheryl Sandberg würden sich erst zu dem Fall äußern, wenn interne Untersuchungen abgeschlossen seien, berichtete der Finanzdienst Bloomberg.

ROUNDUP: Leoni vor Übergangsjahr - stellt wieder stärkeres Wachstum in Aussicht

FRANKFURT - Der Kabelspezialist LEONI will sein Wachstum in den kommenden Jahren dank guter Aufträge aus der Autoindustrie und mit neuen Produkte am Laufen halten. Allerdings rechnet der MDax-Konzern (MDAX) erst im kommenden Jahr wieder mit einem steigenden Wachstum. Kleinere Zukäufe, aber auch mehr Partnerschaften sollen die Geschäfte antreiben. Große Stücke setzt das Unternehmen zudem in der Kabelsparte auf neue, sogenannte intelligente Kabel.

Annahmefrist für Abfindungsangebot an Stada-Aktionäre beginnt

BAD VILBEL - Beim Arzneimittelhersteller STADA beginnt die Frist für das Abfindungsangebot an die verbliebenen Aktionäre. Sie haben nun zwei Monate Zeit, den neuen Eignern Bain und Cinven ihre Papiere anzudienen, wie Stada am Dienstag in Bad Vilbel mitteilte.

Marktforscher GfK kooperiert bei Firmenumbau mit IBM

NÜRNBERG - Das wirtschaftlich angeschlagene Marktforschungsunternehmen GfK (GfK SE) will bei seiner Neuausrichtung künftig eng mit dem IT-Dienstleister IBM zusammenarbeiten. Darauf hätten sich jetzt beide Unternehmen verständigt, teilte ein GfK-Sprecher am Dienstag auf Anfrage mit. IBM solle die GfK bei "ausgewählten automatisierbaren Prozessen unterstützen", sagte der Sprecher. Die Schlüsselkompetenzen im Bereich Datenanalyse sollen dagegen weiterhin bei der GfK verbleiben.

Fuchs Petrolub setzt in Führungsebene auf Stabilität - Verträge verlängert

MANNHEIM - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub (FUCHS PETROLUB SE Vz) setzt in seiner Führungsriege auf Kontinuität. Der Aufsichtsrat verlängerte in seiner jüngsten Sitzung die Verträge von vier Vorständen um weitere fünf Jahre bis 2023, teilte der MDAX-Konzern am Dienstag in Mannheim mit.

IPO: Knorr-Bremse hält Börsengang weiter in der Schwebe

MÜNCHEN - Der Bremsenhersteller Knorr-Bremse sieht sich für einen Börsengang gut vorbereitet. Er bleibe eine vorrangig zu prüfende und voranzutreibende Option, aber "die Entscheidungen sind noch nicht getroffen", sagte Vorstandschef Klaus Deller am Dienstag in München: "Wir prüfen das."

EU-Kommission verlängert erneut Prüfungsfrist für Fusion von Linde und Praxair

BRÜSSEL - Die EU-Kommission nimmt nach einer kurzen Unterbrechung ihre Prüfung der geplanten Fusion der Industriegasekonzerne Linde und Praxair wieder auf. Gleichzeitig geben sich die Kartellwächter nochmals mehr Zeit für die Prüfung: Sie verlängerten die ursprünglich bereits bis Mitte Juli ausgedehnte Frist bis zum 9. August, wie die EU-Kommission auf ihrer Homepage am Dienstag mitteilte.

^

Weitere Meldungen

-Kreise: Alibaba erwägt Kauf von Pakistan-Geschäft von Rocket Internet

-Puma will mit Adidas Schritt halten - Aktionäre sollen profitieren

-IPO/'FT': Softbank erwägt Rückkehr von Chip-Entwickler ARM an die Börse

-ROUNDUP: Weinstein-Filmstudio hebt Geheimhaltungsvereinbarungen auf

-Saarstahl-Konzern erzielt 2017 Rekord bei der Produktion

-US-Rüstungskonzern General Dynamics stockt Offerte für IT-Dienstleister CSRA auf

-Glencore übernimmt australische Kohleminen von Rio Tinto

-R+V-Versicherung legt Rekordwerte vor und setzt auf Onlinegeschäft

-Formel 1 bei RTL exklusiv und mit neuen Experten

-Roche erreicht wichtige Studienziele mit Krebsimmuntherapie Tecentriq

-Online-Bank N26 bekommt 160 Millionen Dollar von Allianz und anderen Investoren

-ROUNDUP 2: Behörden ermitteln nach tödlichem Unfall mit Uber-Roboterwagen

-Modekette Tom Tailor schafft die Wende mit Rekordergebnissen

-Kreise: Sunrise in Gesprächen mit Liberty Global über Joint Venture mit UPC

- Hansgrohe profitiert vom Chinageschäft

-Merkel: Lösung für irische Grenze entscheidend bei Brexit

-Vattenfall streicht 1500 Stellen - davon 600 in Deutschland

-BGH überprüft Urteil gegen Deutsch-Banker wegen Steuerhinterziehung

-EU-Datenschützer: Globale Lösung im Umgang mit Internetriesen

°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/fba