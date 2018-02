dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.02.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Neuer Konzernchef verordnet Deutscher Börse Neuanfang

FRANKFURT - Nach einem turbulenten Jahr ruft der neue Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer für 2018 das Jahr des Neubeginns aus. Er strebe zwar "keine Revolution an", sagte Weimer bei seiner ersten Pressekonferenz im neuen Amt am Mittwoch in Frankfurt. Es gehe aber darum, "das Unternehmen organisatorisch nach vorne zu bringen". So stünden etwa im Vorstand und der Ebene darunter Veränderungen an.

ROUNDUP: SAP schüttet mehr Geld an Aktionäre aus

WALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP (SAP SE) lässt seine Anteilseigner am gestiegenen Gewinn teilhaben. Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr eine Dividende von 1,40 Euro je Aktie erhalten. Das ist eine Erhöhung um 15 Cent, wie das Dax (DAX 30)-Schwergewicht am Mittwoch mitteilte. Die Aktionäre müssen dem Vorschlag der Geschäftsführung auf der Hauptversammlung Mitte Mai noch zustimmen.

Broadcom senkt Gebot für Qualcomm nach NXP-Aufschlag

SAN JOSE - Im Ringen um die bisher teuerste Tech-Übernahme hat der Chipkonzern Broadcom sein Gebot für den Konkurrenten QUALCOMMleicht gesenkt. Auslöser ist, dass Qualcomm am Vortag seinerseits das Angebot für die Übernahme des europäischen Halbleiter-Spezialisten NXP angehoben hatte. Broadcom argumentiert, dass damit mehr Vermögen von Qualcomm-Aktionären an NXP-Anteilseigner rübergeschoben werde.

Hochtief will nach Gewinnsprung Dividende kräftig erhöhen

ESSEN/DÜSSELDORF - Der Baukonzern HOCHTIEF hat dank guter Geschäfte seiner Auslandstöchter im abgelaufenen Jahr deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Aber auch in Europa lief es besser für die Essener. Der bereinigte Gewinn stieg 2017 um ein Viertel auf 452,3 Millionen Euro, wie die im MDAX notierte Gesellschaft am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren, die mit 3,38 Euro je Aktie eine 30 Prozent höhere Dividende bekommen sollen. Der Umsatz legte knapp 14 Prozent auf 22,6 Milliarden Euro zu.

ROUNDUP: Daimlers Elektro-Lastwagen soll 2021 in Serie gehen

STUTTGART - Daimler will den ersten Elektro-Lastwagen von Mercedes-Benz im Jahr 2021 in Serie auf den Markt bringen. Zehn Fahrzeuge gehen zwar schon in den kommenden Wochen an ausgewählte Kunden in Deutschland und der Schweiz, dort sollen sie aber erst einmal auf ihre Alltagstauglichkeit getestet werden, wie Daimler am Mittwoch in Stuttgart ankündigte. Vor der Serienreife seien noch viele technische, vor allem aber betriebswirtschaftliche Fragen zu klären, betonte der Autobauer. Dazu gehörten auch die Kosten der Batterien oder die notwendige Infrastruktur bei den Kunden.

ROUNDUP: Mehr Geld für 120 000 VW-Beschäftigte

LANGENHAGEN - Durchbruch in nächtlichen Verhandlungen: Die 120 000 Beschäftigten in den westdeutschen VW (Volkswagen (VW) vz)-Werken erhalten ab Mai 4,3 Prozent mehr Geld. Wer Schichtarbeit leistet, Kinder betreuen oder Angehörige pflegen muss, kann sich für sechs zusätzliche freie Tage im Jahr entscheiden. Im Streit um den Haustarif bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) haben sich Unternehmen und IG Metall in der Nacht zum Mittwoch auf einen Abschluss geeinigt.

ROUNDUP: EU-Kommission verhängt Millionenstrafe gegen Bosch und Continental

BRÜSSEL - Die deutschen Autozulieferer Bosch und Continental sollen wegen Bildung illegaler Kartelle Millionenstrafen zahlen. Dies teilte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch mit. Sie verhängte zudem hohe Geldbußen gegen ein Kartell von Reedereien, die Fahrzeuge verschifften. Insgesamt verlangt sie mehr als eine halbe Milliarde Euro - und kündigte zugleich weitere Entscheidungen an: "Wir sind noch nicht fertig." Auch die Ermittlungen wegen des möglichen deutschen Autokartells seien noch nicht abgeschlossen.

Siemens klagt gegen Auftragsvergabe für U-Bahnen

BERLIN - Im Streit um eine Auftragsvergabe für neue U-Bahnen in Berlin zieht Siemens vor Gericht. Der Industriekonzern will gegen die geplanten Bestellung von 80 neuen U-Bahn-Wagen ohne Ausschreibung beim Konkurrenten Stadler klagen. Siemens habe sich "entschlossen, das Kammergericht anzurufen, um die Entscheidung der Vergabekammer und die beabsichtigte Direktvergabe gerichtlich überprüfen zu lassen", teilte eine Unternehmenssprecherin der dpa in Berlin mit.

Telefónica und Vodafone kooperieren beim Mobilfunknetz-Ausbau

MÜNCHEN/DÜSSELDORF - Beim Ausbau ihrer Mobilfunk-Netze gehen die beiden Konkurrenten Telefónica und Vodafone (Vodafone Group) künftig in einem Pilotprojekt gemeinsame Wege. Man habe sich darauf verständigt, ab Juli Glasfaserleitungen zu zunächst 100 Mobilfunkstandorten gemeinsam nutzen zu wollen, teilten die beiden Firmen am Mittwoch mit. Es geht um Mobilfunkmasten oder Häuser mit Antennen, die ohnehin schon von beiden Firmen genutzt werden oder benachbart sind - bisher werden dort separate Leitungen genutzt. Künftig soll dort eine gemeinsame Glasfaserleitung liegen - das spart Baukosten, um das eigene Netz für die Zukunftstechnologie 5G aufzurüsten.

Pratt & Whitney findet Übergangslösung für Antriebsproblem bei A320neo

EAST HARTFORD/MÜNCHEN/TOULOUSE - Nach dem Flugverbot für mehrere Airbus-Mittelstreckenjets (Airbus SE (ex EADS)) der A320neo-Reihe hat der US-Triebwerksbauer Pratt & Whitney Übergangslösungen gefunden. Um die betroffenen Flugzeuge wieder voll einsatzfähig zu machen, will das Unternehmen die problematischen Dichtungen nun vorerst durch einen bewährten und von den Behörden bereits genehmigten Typ ersetzen, wie es am Mittwoch in East Hartford (US-Bundesstaat Connecticut) mitteilte. Anfang März sollen die ersten neuen Triebwerke mit dieser Änderung die Werke verlassen. Airbus-Chef Tom Enders hatte zuletzt von April gesprochen.

ROUNDUP: Haspa-Chef: Wir sind innovativ wie noch nie - Neue Filialen und Apps

HAMBURG - Die Hamburger Sparkasse (Haspa) hat mit dem angekündigten Umbau ihrer Filialen begonnen und erweitert zugleich ihr Angebot an digitalen Dienstleistungen und Apps. "Die neuen Filialen werden das Herzstück in unserem Multi-Kanal-Banking", sagte Haspa-Vorstandssprecher Harald Vogelsang am Mittwoch in Hamburg. Die Sparkasse hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, mit rund 200 Millionen Euro bis 2020 das größte Investitionsprogramm ihrer Geschichte aufzulegen. Davon flössen allein 30 Millionen Euro in die Umgestaltung der 130 Haspa-Filialen zu kommunikativen Treffpunkten an den jeweiligen Standorten.

ROUNDUP 2: MTU steckt Ärger um Airbus-Antrieb weg - Aktie rutscht dennoch ab

MÜNCHEN - Der Münchner Triebwerksbauer MTU (MTU Aero Engines) hat die Probleme rund um den Airbus A320neo bisher gut weggesteckt. Im abgelaufenen Jahr übertraf der Zulieferer von Boeing und Airbus (Airbus SE (ex EADS)) seine bereits zweimal angehobenen Gewinnziele und stellte nach 2016 erneut Rekorde auf. Für 2018 peilt Vorstandschef Reiner Winkler eine moderate Steigerung an. Den Aktionären winkt eine deutlich erhöhte Dividende, wie MTU am Mittwoch in München mitteilte.

