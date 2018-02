dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.02.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: ProSiebenSat.1 holt Investor für Online-Geschäfte an Bord

MÜNCHEN - Mit einem weiteren Schritt zur Neuausrichtung des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) und viel Eigenlob hat sich Thomas Ebeling am Donnerstag als Vorstandschef verabschiedet. Umsatz und Gewinn legten im abgelaufenen Jahr dank der stark wachsenden Online-Portale und Internet-Shops zu. Diese Sparte mit Portalen wie Parship oder Verivox will ProSiebenSat.1 nun mit Hilfe des US-Investors General Atlantic als Partner zu "einer führenden europäischen Plattform für Lifestyle-Angebote" ausbauen.

ROUNDUP 2: US-Steuerreform poliert Telekom-Bilanz - Investitionen belasten Aktie

BONN - Die Deutsche Telekom hat im vergangenen Jahr neben dem brummenden US-Mobilfunkgeschäft auch von der Steuerreform in den USA profitiert. Den Gewinn konnten die Bonner dank eines milliardenschweren Sonderertrags um knapp 30 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro steigern, wie der Dax (DAX 30)-Konzern am Donnerstag mitteilte. Allein 1,7 Milliarden davon stammten aus der Neubewertung von Steuerpositionen bei T-Mobile US infolge der von US-Präsident Donald Trump angestoßenen Senkung von Unternehmenssteuersätzen. Die unerwartet kräftigen Investitionspläne der Telekom schreckten die Anleger aber ab - die Aktie fiel auf ein Tief seit 2015.

ROUNDUP 2/Klebstoffe florieren: Henkel erstmals mit 20 Milliarden Euro Umsatz

DÜSSELDORF - Dem Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) geben gut laufende Geschäfte mit Klebstoffen sowie die jüngsten Zukäufe Rückenwind. 2017 knackte der Persil-, Schwarzkopf- und Loctite-Hersteller erstmals in seiner Unternehmensgeschichte beim Umsatz die Marke von 20 Milliarden Euro. Auch beim Gewinn wurde eine neue Bestmarke erzielt. Die Dividende soll daher ebenfalls in neue Höhen klettern, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Ein Schönheitsfehler in der Bilanz war allerdings die Kosmetik-Sparte, die wegen des scharfen Wettbewerbs kaum voran kam.

GESAMT-ROUNDUP/Halbzeitbilanz: Rekordjahr für Dax-Konzerne

FRANKFURT - Der weltweite Konjunkturaufschwung treibt die Geschäfte von Deutschlands Börsenschwergewichten an. "Für die meisten Dax (DAX 30)-Konzerne war das vergangene Jahr ein weiteres Rekordjahr", erklärte Mathieu Meyer, Mitglied der Geschäftsführung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY, am Donnerstag. 15 Dax-Konzerne, die bislang Zahlen für 2017 vorgelegt haben, erzielten EY zufolge zusammengerechnet Bestmarken bei Umsatz und operativem Gewinn (Ebit).

ROUNDUP: TAG Immobilien lässt Aktionäre an Gewinnsprung teilhaben

HAMBURG - TAG Immobilien hat dank eines starken Schlussquartals das eigene Gewinnziel für das vergangene Jahr übertroffen. Dazu trugen jüngste Zukäufe, höhere Mieten und ein geringerer Leerstand bei. Die Aktionäre des auf Wohnungen spezialisierten Unternehmens dürfen sich freuen: Die Dividende soll stärker steigen als ursprünglich geplant.

ROUNDUP: Krones erwartet langsameres Wachstum

NEUTRAUBLING - Der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones rechnet nach einem überraschend starken Jahr mit einer Verlangsamung seines Wachstums. Für 2018 stellte die Konzernführung am Donnerstag ein Erlösplus von 6 Prozent in Aussicht - und damit eine etwas geringere Steigerung als im vergangenen Jahr. 2017 zahlte sich die zunehmende Expansion des Konzerns ins Ausland und allgemeine Sparmaßnahmen auch in steigenden Gewinnen aus.

Chinesischer Mischkonzern Fosun kauft französisches Luxus-Modehaus Lanvin

PARIS - Der chinesische Mischkonzern Fosun übernimmt die Mehrheit am traditionsreichen französischen Modehaus Lanvin. Das teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Das Luxuslabel Lanvin, das seit 2001 mehrheitlich einer Geschäftsfrau aus Taiwan gehörte, steckte zuletzt in Turbulenzen und hatte innerhalb von zwei Jahren zweimal seinen Kreativchef ausgewechselt.

AKTIE IM FOKUS: Ströer-Anleger machen Kasse nach Rekordhoch

KÖLN - Die Aktionäre von Ströer (Ströer SECo) haben die Geschäftszahlen des Werbevermarkters für Gewinnmitnahmen genutzt. Die Papiere des MDax-Konzerns verloren gegen Donnerstagmittag mehr als 4 Prozent auf 63,20 Euro. Damit lagen sie am Ende des Index der mittelgroßen Konzerne. Am Vortag hatte Ströer-Aktien noch ein Rekordhoch von 66,40 Euro erreicht.

ROUNDUP/Barclays hakt Probleme ab: Dividende soll sich verdoppeln

LONDON - Die britische Großbank Barclays sieht sich nach einem Milliardenverlust im vergangenen Jahr wieder im Aufwind. Dank einer verbesserten Kapitalausstattung können die Anteilseigner 2018 mit einer Rückkehr zu den höheren Dividenden aus der Vergangenheit rechnen, wie das Geldhaus am Donnerstag in London mitteilte. Zudem erwägt Barclays, erstmals seit über zwei Dekaden eigene Aktien vom Markt zurückzukaufen.

Weitere Meldungen

-Repsol verkauft seinen Anteil an Gas Natural Fenosa für 3,8 Milliarden Euro

-Tabakriese BAT mit Umsatz und Gewinnsprung nach Reynolds-American-Übernahme

-Spanische Telefonica will im laufenden Jahr Umsatzwachstum erzielen

-ROUNDUP: Rote Zahlen - Telekomausrüster Adva Optical kämpft mit vielen Problemen

-Fielmann verkauft mehr Brillen

-EU-Gutachter: Deutscher 'Glen'-Whisky könnte Verbraucher irreführen

-BAE Systems verdient 2017 wegen Abschreibung weniger

-Verpackungsspezialist Gerresheimer will langfristig profitabler werden

-ROUNDUP: Fuchs Petrolub steigert Gewinn und erhöht Dividende

-ROUNDUP: Axa gelingt Gewinnplus im Katastrophenjahr - Dividende steigt°

