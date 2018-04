phoenix Live: Rede von Frankreichs Präsident Macron vor dem US-Kongress - Mittwoch, 25. April 2018, 16.30 Uhr

Bonn (ots) - Für drei Tage ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in dieser Woche zu Gast bei US-Präsident Donald Trump . Für den Franzosen hat der US-Präsident sein erstes Staatsdinner gegeben. Am Mittwoch wird Macron eine Rede vor dem US-Kongress halten, phoenix überträgt diese live ab 16.30 Uhr.

In den Gesprächen der beiden wird es um Themen wie die Lage in Syrien und das Atomabkommen mit dem Iran gehen, auch die Handelsbeziehungen der USA mit Europa und die drohenden US-Strafzölle dürften ein Thema sein. Im Vorfeld hatte Macron Trump in einem TV-Interview davor gewarnt, sich in zu viele Konflikte zu verstricken und ihn daran erinnert: "Wir sind die Verbündeten".

