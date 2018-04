phoenix Live: Regierungsklausur in Meseberg - Dienstag, 10. April 2018, ab 12.00 Uhr und Mittwoch, 11. April 2018, ab 9.00 Uhr

Bonn (ots) - Das neue Bundeskabinett versammelt sich zu einer zweitägigen Klausurtagung im brandenburgischen Schloss Meseberg. Unter der Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen die Minister den Fahrplan zur Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Projekte sowie den Finanzrahmen festlegen. phoenix berichtet an beiden Tagen ausführlich über die Regierungsklausur und zeigt die Höhepunkte - von den Begrüßungsbildern bis zur Abschluss-Pressekonferenz - live. phoenix-Reporter Erhard Scherfer ist vor Ort und kommentiert das Geschehen.

Am Dienstag, ab 12.00 Uhr, meldet sich Erhard Scherfer bereits vor Beginn der Regierungsklausur aus Meseberg. Ab 14.00 Uhr zeigt phoenix die Auftaktbilder zum Treffen des Bundeskabinetts, u.a. mit den Gästen Ingo Kramer, BDA-Präsident, und Reiner Hoffmann, DGB-Vorsitzender. Im Anschluss äußern sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Ab 16.00 Uhr begrüßen Angela Merkel und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, ab 18.00 Uhr nehmen die beiden EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Empfang. Am Mittwoch berichtet phoenix ab 9.00 Uhr von der Klausurtagung in Meseberg und sendet die für 12.00 Uhr geplante Abschlusspressekonferenz von Angela Merkel und Olaf Scholz voraussichtlich live.

