solarisBank setzt auf zeb.control

Berlin, Münster (ots) - Die solarisBank als erste Banking-Plattform mit einer eigenen Vollbanklizenz wird zukünftig die moderne und flexible Banksteuerungssoftware zeb.control einsetzen. Diese Banksteuerungssoftware soll die Banksteuerungseffizienz undflexibilität der solarisBank optimieren sowie die langfristige Wachstumsstrategie des FinTechs absichern. Das 2016 gegründete Unternehmen bietet anderen Firmen, die selbst Anbieter von Finanzdienstleistungen werden wollen, eine skalierbare digitale Banking-Plattform.

Mit zeb.control erhält die solarisBank ein voll integriertes Softwarepaket, das die Applikation zeb.control.risk - ALM inkl. zeb.control.calculation umfasst und die Kernbedürfnisse des Unternehmens im Risikomanagement abdeckt. Darüber hinaus ist die technische Basis für den Aufbau einer einzelvertragsbasierten Deckungsbeitragsrechnung in einer möglichen späteren Ausbaustufe enthalten. Das Technologieunternehmen hat sich für zeb.control entschieden, da die Banksteuerungssoftware eine langjährige und erfolgreiche Anwendungsexpertise in der europäischen Bankenindustrie vorweisen kann.

Im Einzelnen unterstützt zeb.control die solarisBank bei der barwertigen und periodischen Zinsrisikosteuerung, dem Liquiditätsrisikomanagement sowie der Überwachung der Risikotragfähigkeit. zeb.control bietet der solarisBank zudem flexible Szenarioanalysen für eine ganzheitliche Gesamtbanksteuerung inkl. aller zentralen aufsichtsrechtlichen Kennzahlen. Die Gesamtbanksteuerungssoftware von zeb konnte die solarisBank insbesondere aufgrund ihres hohen Grads der fachlichen Integration von Risikosteuerungsfunktion und Controllingfragestellungen überzeugen.

Über solarisBank

Die solarisBank ist die erste Banking-Plattform mit Vollbanklizenz, die es Unternehmen ermöglicht, eigene Finanzprodukte anzubieten. Partner der solarisBank können per API-Anbindung an die Plattform nicht nur die solarisBank-Produkte im Bereich Payments und Treuhand, Kreditgeschäft sowie Digital Banking, sondern auch Services von auf der Plattform integrierten Drittanbietern beziehen. Dadurch kreiert die solarisBank ein technologisch hoch entwickeltes Banking-Ökosystem für FinTechs, etablierte Digitalunternehmen sowie Banken und Corporates.

Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2016 gegründet und wird vom Vorstandsvorsitzenden Roland Folz, den Co-Foundern und Vorständen Marko Wenthin und Andreas Bittner sowie CFO Alexander Engel, CPO Jörg Howein und CTO Peter Grosskopf geführt. Insgesamt wurden über 95 Millionen Euro von namhaften Investoren wie BBVA, Visa, Lakestar, ABN Amros Digital Impact Fund, Arvato Financial Solutions, SBI Group, Finleap oder yabeo in das Unternehmen investiert. www.solarisbank.de

Über zeb

zeb wurde 1992 gegründet und zählt zu den führenden Strategie- und Managementberatungen für Financial Services in Europa. An 17 Standorten sind international nahezu 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Unternehmensgruppe tätig. In Deutschland unterhält zeb Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, Moskau, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Zu den Kunden gehören europäische Groß- und Privatbanken, Regionalbanken sowie Versicherungen. Bereits mehrfach wurde zeb in Branchenrankings als "Bester Berater" der Finanzbranche klassifiziert und ausgezeichnet. www.zeb.de

