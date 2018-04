Der auf vielen Märkten vollzogene Wechsel hin zu Ausschreibungssystemen hat zu sinkenden Vergütungen geführt und stellt die gesamte Branche vor Herausforderungen. Wir konnten jedoch durch verschiedenste Maßnahmen die Kosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette deutlich reduzieren. Zusammen mit den Effizienzsteigerungen und gesunkenen Turbinenpreisen konnte somit die Wettbewerbsfähigkeit der Windenergie in den letzten Jahren nochmals signifikant gesteigert werden.





Je nach Projektfortschritt erwarten wir in den nächsten Jahren noch Zahlungen aus den bereits verkauften Offshore-Projekten. Diese belaufen sich auf einen unteren bis mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Zudem sind wir weiterhin als Dienstleister in den Projekten aktiv und erzielen daraus auch nach dem Verkauf regelmäßige Erträge.





Welche Rolle spielt die Anleihe in Ihrem Finanzierungsmix?Unsere Liquidität belief sich Ende 2017 auf 194 Mio. Euro. Insofern sind wir in der Lage, unsere 100-Mio.-Euro-Anleihe aus dem Kassenbestand zurückzubezahlen. Das heißt, auch nach der Rückzahlung der Anleihe werden wir über eine solide Cash-Position verfügen. Bereits im November des letzten Jahres konnten wir zudem erfolgreich eine neue Eigenkapitalfinanzierungslinie von 25 Mio. Euro mit der IKB abschließen. Dies bildet eine gute Basis. Allerdings haben wir bereits mit der Umsetzung unserer im November 2017 vorgestellten Strategieerweiterung und der Transformation zum Clean Energy Solution Provider begonnen. Hierfür wollen wir uns frühzeitig die nötigen finanziellen Mittel sichern. Über die nächsten fünf Jahre wollen wir im Durchschnitt 10 Mio. Euro pro Jahr investieren. Dementsprechend ist die Anleihe ein zentraler Baustein in unserem Finanzierungsmix, da diese uns neben einem attraktiven Zinssatz auch genügend Flexibilität zur Umsetzung der neuen Strategie bietet.Sie möchten Ihr Geschäftsmodell ausweiten und sich von einem führenden Projektierer von Windparks zu einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie – einem Clean Energy Solution Provider – entwickeln. Welche Aktivitäten soll Ihr Geschäftsmodell künftig umfassen?Die Entwicklung von Windparks wird weiterhin unser Kerngeschäft bleiben. Allerdings werden wir uns deutlich breiter aufstellen. So sollen neben der Windenergie künftig auch Photovoltaik, Speicherung und Power-to-Gas wesentliche Bausteine der Unternehmensstrategie sein. Neu wird die Entwicklung von Power-to-Gas-Projekten mit einem Schwerpunkt bei der Erzeugung von Wasserstoff sein. Damit wird der Einstieg in die Segmente Mobilität und Wärme aus Erneuerbaren Energien geplant. In der Verbindung von Windparks, Photovoltaikanlagen und Speichern will die PNE WIND AG künftig auch Erneuerbare-Energien-Kraftwerke und Insellösungen entwickeln. Insbesondere soll auch das Dienstleistungsgeschäft ausgeweitet werden, mit dem Ziel, die Erträge zu verstetigen.Wie bauen Sie das nötige Know-how in den neuen Bereichen auf und welche Risiken sind mit der Neuausrichtung verbunden?Mit der strategischen Neuausrichtung wollen wir gerade die Risiken unseres Geschäftsmodells reduzieren, indem wir uns breiter aufstellen und somit die Erträge verstetigen. Zudem bleiben wir wie gesagt nahe am bisherigen Kerngeschäft der Projektentwicklung, eröffnen uns jedoch zusätzliche Elemente der Wertschöpfungskette. Dementsprechend ist das zur Umsetzung der Strategieerweiterung nötige Know-how zu einem großen Teil bereits im Unternehmen vorhanden oder wird durch wenige neue Mitarbeiter aufgebaut, teilweise wird es über Kooperationen und Akquisitionen abgedeckt.Wie ist die Wettbewerbssituation in Ihrem bisherigen Kerngeschäft und wie hat sich der Preisdruck durch die Ausschreibungsverfahren entwickelt?Welche weiteren Milestone-Zahlungen im Offshore-Segment erwarten Sie?Bitte erläutern Sie die Eckpunkte des geplanten Windparkportfolios 2020.Ziel ist es, bis 2020 ein europäisches Portfolio aufzubauen, in dem deutsche und französische Windparks mit rund 200 MW gebündelt werden sollen. Mit der Inbetriebnahme der Windparks „Kührstedt/Alfstedt“ Ende 2017 haben wir den ersten großen Schritt zum Aufbau des neuen europäischen Windparkportfolios erfolgreich abgeschlossen. Weitere Projekte befinden sich aktuell bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase.In welcher Form wird das Projekt Ihr Ergebnis in den nächsten Jahren beeinflussen?Die Fertigstellung und der Verkauf des Windparkportfolios ist für 2020 geplant. Dementsprechend erwarten wir zum Zeitpunkt des Verkaufs ein deutlich überdurchschnittliches Ergebnis, da erst dann die während des Portfolioaufbaus aufgelaufenen Erträge sichtbar werden. Insofern wird das Portfolio unsere Ertragsentwicklung prägen. Eine weitere Ertragsquelle soll die technische Betreuung des Portfolios nach dem Verkauf darstellen, wie es bei dem letzten Portfolioverkauf bereits umgesetzt wurde. Allerdings möchte ich betonen, dass wir auch neben dem Portfolioaufbau weitere Projekte entwickeln und verkaufen, wie beispielsweise in den USA, Frankreich, Schweden oder der Türkei. Auch unser Dienstleistungsgeschäft und die Betriebsführung sollen stark wachsen. Aber auch die noch ausstehenden Milestone-Zahlungen aus den Offshore-Projekten sowie aus dem Pipeline-Verkauf aus UK könnten das Ergebnis deutlich beeinflussen. In Summe haben wir das Ziel, bis 2023 das EBIT um 30–50% im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2011–2016 zu steigern und die Ergebnisvolatilität zu reduzieren.Mit der Active Ownership Capital haben Sie einen aktiven Großaktionär, der das Ziel hat, den Unternehmenswert zu steigern. Dieses Ziel muss den Interessen der Anleihegläubiger nicht widersprechen. Mit welchen Covenants sind die Interessen der Anleihegläubiger geschützt?Das widerspricht sich keineswegs. Wir konnten den Unternehmenswert in den letzten Jahren deutlich steigern, was sich auch für unsere Anleiheinvestoren positiv erwiesen hat. So konnten wir etwa das Eigenkapital seit 2012 um rund 150 Mio. Euro steigern und unseren Cash-Bestand signifikant erhöhen, was die Rückzahlung der Altanleihe gewährleistet. Wir stehen deutlich besser da als noch vor 5 Jahren – davon profitieren natürlich auch unsere Anleihegläubiger. Die in den Anleihebedingungen fixierte Eigenkapitalquote unterstreicht darüber hinaus das Commitment von PNE, eine gute Kapitalausstattung auch in Zukunft beizubehalten.Was sind Ihre wichtigsten Herausforderungen?Unsere größte Herausforderung ist momentan die Veränderung der Märkte und der Rahmenbedingungen für den Ausbau Erneuerbarer Energien. Darauf haben wir mit der neuen strategischen Ausrichtung der PNE WIND AG und der Entwicklung zum Clean Solution Provider frühzeitig reagiert. Wir sehen diese Herausforderungen auch als enorme Chance, die wir nutzen wollen.Welchen Ausblick können Sie geben?Der Markt für saubere Energien wird auch in Zukunft stark wachsen, davon bin ich überzeugt. Die Wachstumstreiber wie z.B. sinkende Technologiekosten, rasant wachsende Nachfrage in Emerging Markets oder steigende Preise für CO2-Emissionen sind vollkommen intakt. Wir wollen diesen Zukunftsmarkt mitgestalten und haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir das können. Wir würden uns freuen, wenn Anleger durch die Zeichnung der Anleihe ein Teil der Erfolgsgeschichte werden.Das Interview führte Christian Schiffmacher, http://www.fixed-income.org/