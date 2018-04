Die ADLER Real Estate AG beabsichtigt, erstrangige, unbesicherte Schuldverschreibungen in zwei Tranchen zu begeben. Die Schuldverschreibungen werden in einem eintägigen Bookbuildingverfahren im Wege von Privatplatzierungen qualifizierten Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S angeboten.



Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 8 Jahren begeben. Der Zinscoupon wird im Bookbuildingverfahren ermittelt. Erwartet wird ein Spread von 175 Basispunkteng gegenüber Mid Swap für die 5-jährige Tranche (ca. 2,15%) und ein Spread von 250 Basispunkten für die 8-jährige Tranche (ca. 3,3%).



Der Nettoemissionserlös aus der Ausgabe von Schuldverschreibungen soll im Wesentlichen für die Refinanzierung des im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Erwerb der Brack Capital Properties NV (BCP) strukturierten Überbrückungskredits sowie für den Rückkauf im Rahmen eines Übernahmeangebots von bis zu 200 Mio. Euro. Nennbetrag der bestehenden 500 Mio. Euro 4,75% Schuldverschreibungen15/20, der ebenfalls heute veröffentlicht wurde und am 27. April 2018 endet, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.



Die Maßnahmen dienen der Verbesserung der durchschnittlichen Laufzeit der Finanzierungen (Weighted Average Maturity, WAM), der Verbesserung des FFO, der Senkung der Finanzierungskosten und der Verbesserung weiterer wesentlicher Finanzkennzahlen sowie dem schnelleren Erreichen eines Investment Grade Ratings der Gesellschaft.



J.P. Morgan Securities plc fungiert als Sole Global Coordinator, Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc und Morgan Stanley & Co. International AG fungieren als Joint Bookrunner für das beschleunigte Bookbuildingverfahren.









