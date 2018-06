FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag von einer insgesamt risikoscheuen Anlegerhaltung profitiert. Gegen Abend stieg der Euro-Bund-Future um 0,12 Prozent auf 160,38 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um 0,03 Prozentpunkte auf 0,44 Prozent. In Italien, Portugal und Spanien stiegen die Renditen dagegen an.

Am Markt wurde eine ganze Reihe von Gründen für die schlechtere Anlegerstimmung genannt. Zum einen wurde auf den Beginn des G7-Gipfels verwiesen, von dem sich Experten wenig Positives erhoffen. Ein Hauptthema der Zusammenkunft der sieben größten Industrieländer dürfte der von den USA ausgelöste Handelsdisput sein. Es wird nicht mit signifikantem Fortschritt gerechnet. "Es sieht ganz danach aus, als seien die USA isoliert", sagte UBS-Chefökonom Paul Donovan.

Darüber hinaus sorgten enttäuschende Konjunkturdaten für Sorgenfalten. Handels- und Produktionsdaten aus Deutschland enttäuschten ebenso wie Daten aus der französischen Industrie. Nach einem schwachen Jahresstart häufen sich die Stimmen, die von keiner nennenswerten Wachstumsbeschleunigung im zweiten Quartal ausgehen. Die Daten deuteten darauf hin, dass die Wirtschaft einen Gang zurückgeschaltet habe, kommentierte das britische Analysehaus Capital Economics.

Als dritten Belastungsfaktor nannten Marktteilnehmer die anstehenden Zinssitzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche. Während in den USA eine weitere Zinsanhebung als ausgemacht gilt, wird die EZB über den Ausstieg aus ihrer jahrelangen und billionenschweren Geldschwemme reden. Die absehbare Einstellung der EZB-Anleihekäufe belastet die Märkte derzeit spürbar./bgf/jha