FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt hat sich der am Vortag begonnene Zinsrückgang am Freitag fortgesetzt. Zu Handelsbeginn fiel die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen um weitere 1,4 Basispunkte auf 0,41 Prozent. Auch in anderen Euroländern waren die Kapitalmarktzinsen weiter rückläufig, besonders deutlich in Italien. Der Finanzkontrakt Euro-Bund-Future stieg leicht auf 160,86 Punkte.

Auslöser des Zinsrückgangs war die Entscheidung der EZB, ihre Leitzinsen noch bis mindestens Sommer 2019 unverändert zu lassen. Damit ist klar, dass die Notenbank ihre extrem lockere Geldpolitik noch eine ganze Weile fortführt. Zudem avisierte die Notenbank die Einstellung ihrer Wertpapierkäufe zum Jahresende 2018. Dies wurde im Grunde erwartet, nur der Zeitpunkt des Beschlusses kam etwas früher als vom Markt prognostiziert.

Am Freitag stehen im Euroraum Inflationszahlen und Handelsdaten zur Veröffentlichung an. In den USA werden Daten aus der Industrie und die Verbraucherstimmung der Uni Michigan veröffentlicht./bgf/jkr/fba