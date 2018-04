FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch wenig verändert in den Handels gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte im frühen Handel leicht um 0,04 Prozent auf 159,24 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,50 Prozent.

An den Finanzmärkten zeigte die jüngste Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China vorerst keine größeren Auswirkungen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte mit neuen Strafzöllen auf importierte Waren aus China den Handelskonflikt verschärft, woraufhin die Führung in Peking umgehend Vergeltung angekündigt hatte.

Im weiteren Tagesverlauf könnten neue Konjunkturdaten für mehr Bewegung sorgen. Am späten Vormittag stehen Kennzahlen zur Preisentwicklung in der Eurozone auf dem Programm. Es wird damit gerechnet, dass die Inflation im März wieder etwas gestiegen ist. Außerdem stehen am Nachmittag Daten vom US-Arbeitsmarkt auf dem Programm. Veröffentlicht wird die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft. Diese liefert Hinweise für den Arbeitsmarktbericht für März insgesamt, der am Freitag veröffentlicht wird./jkr/fba