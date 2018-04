FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag kaum verändert in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,03 Prozent auf 158,96 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 0,54 Prozent.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed von einer nach wie vor robusten Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft berichtet. Allerdings hätten Firmen zuletzt Sorgen über die angekündigten Strafzölle geäußert, hieß es im Konjunkturbericht der US-Notenbank. Die Einschätzung aus der Wirtschaft bewirkte kaum Reaktionen an den Finanzmärkten.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am Donnerstagmorgen. Es stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag dürften Wirtschaftszahlen aus den USA für etwas mehr Bewegung sorgen.

Im Blick steht vor allem der Konjunkturindikator Philly-Fed-Index. Nach Einschätzung des Experten Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sind die Vorgaben negativ, sodass ein Rücksetzer des Indikators für die Stimmung in der Region um Philadelphia ins Kalkül zu ziehen sei./jkr/bgf/men