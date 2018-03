Deutsche Rohstoff AG begibt 5-jährige Wandelanleihe mit einem Kupon von 3,625%, anfänglicher Wandlungspreis 28,00 Euro

Deutsche Rohstoff AG hat die erfolgreiche Emission einer Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis März 2023 und einem Gesamtnennbetrag von 10 Mio. Euro bekannt gegeben. Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in 357.142 neue beziehungsweise bestehende auf den Namen lautende Stammaktien der Deutsche Rohstoff wandelbar. Dies entspricht ca. 7% des ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.



Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 5 Jahren, werden zu 100% des Nennbetrags begeben und werden mit einem Kupon von 3,625% p.a. verzinst, der jährlich nachträglich ausgezahlt wird. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 28,00 Euro.



Die Wandelschuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Südafrika und Japan oder sonstigen Ländern, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, angeboten. Die Wandelschuldverschreibungen werden durch die Gesellschaft am 29. März 2017 begeben und sollen zum Handel in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.



Den Nettoemissionserlös beabsichtigt die Deutsche Rohstoff für die umfassende Wachstumsfinanzierung der Gesellschaft im Öl & Gas Bereich in den USA zu verwenden.







(Foto: Deutsche Rohstoff AG)Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.