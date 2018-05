Grand City Properties S.A. ist mit einem Anstieg des FFO I um 14% auf 49 Mio. Euro (0,30 Euro je Aktie) erfolgreich in das Jahr gestartet, was einem annualisierten FFO I von 198 Mio. Euro (1,20 Euro je Aktie) entspricht. Damit ist die Gesellschaft auf einem guten Weg, die Prognose für das Gesamtjahr 2018 in Höhe von 196 - 201 Mio. Euro zu erreichen, getrieben von einer starken operativen Performance, die zu einer gesteigerten Wertschöpfung und weiterem EPRA NAV-Wachstum führt.



Die Zahlen im Detail:

Die Miet- und Betriebseinnahmen sind gegenüber Vorjahr um 12% von 118 Mio. Euro auf 132 Mio. Euro gestiegen. Das bereinigte EBITDA beträgt 68 Mio. Euro, ein Anstieg von 14% (Q1 2017: 60 Mio. Euro). Der FFO I verbessert sich auf 49 Mio. Euro, was einem Wachstum von 18% gegenüber Q1 2017 entspricht. Der Nettogewinn erhöht sich um 43% auf 132 Mio. Euro. Der EPRA NAV verbessert sich um 4% auf 3,5 Mrd. Euro bzw. 21,00 Euro je Aktie (Jahresende 2017: 20,20 Euro je Aktie). Der Loan to Value (LTV) von 37% spiegelt konservative Kapitalstruktur und starke Bonitätskennzahlen mit hohem ICR von 5,9x wider.



Zuverlässiges Engagement für Nachhaltigkeit

Im April 2018 veröffentlichte GCP den ersten Nachhaltigkeitsbericht, der das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit dokumentiert, indem er Investoren, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und anderen Stakeholdern die Aktivitäten und Leistungen vorstellt und die hohen ESG-Kriterien des Unternehmens verankert. GCPs ehrgeizige ESG-Initiativen und hohe Standards wurden von der EPRA in 2017 mit den EPRA BPR Gold und Most Improved Company Awards, dem sBPR Gold und Most Improved Company Awards, dem 1. Platz für herausragende Beiträge für die Gesellschaft sowie der Einstufung durch Sustainalytics in das 91. Perzentil und als Outperformer unter mehr als 300 Immobilienunternehmen weltweit ausgezeichnet.



Christian Windfuhr, CEO der Grand City Properties: „Wir sind sehr zufrieden mit unserem starken Auftakt ins Jahr 2018. Aufbauend auf unseren bemerkenswerten Leistungen in den vergangenen Jahren sind wir weiter auf dem richtigen Weg, das volle Potenzial unseres Portfolios auszuschöpfen und zuversichtlich, unsere Prognose für 2018 zu erreichen.“



Über das Unternehmen

Grand City Properties ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in und die Wertschöpfung von Wohnimmobilien in Deutschlands Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Neuausrichtung und intensives Mietermanagement und anschließender Wertsteigerung durch Erhöhung der Vermietungsrate und des Mietniveaus.









