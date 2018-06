Rating Action: Moody's assigns a Aa2 to City of Los Angeles, CA's$276.24M Series 2018-A GO Bonds and $45.565M Series 2018-B and 2018-C GO Refunding Bonds, upgrades MICLA 2002 AS COPs to Aa3 from A1, and affirms GO and Lease outstanding ratings; outlook remains stable

Vollständigen Artikel bei Moodys lesen