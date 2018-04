Der international tätige Projektentwickler PNE WIND AG plant die Platzierung einer Unternehmensanleihe in Höhe von voraussichtlich 50 Mio. Euro. Nach der Platzierung soll die Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die Unternehmensanleihe, die in Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000,00 EURO begeben wird, hat eine Laufzeit vom 2. Mai 2018 bis zum 2. Mai 2023. Die Zinsspanne wird auf 4,00% bis 4,75% beziffert, wobei die genaue Zinshöhe während der Angebotsfrist festgelegt wird. Die IKB Deutsche Industriebank AG und M.M. Warburg & CO agieren als Joint Lead Manager dieser Transaktion.



Ziele dieser Maßnahme sind insbesondere die teilweise Finanzierung des Aufbaus eines neuen europäischen Windpark-Portfolios 2020, die Finanzierung von Investitionen zur Erweiterung der Wertschöpfungskette sowie allgemein die Finanzierung organischen und anorganischen Wachstums der PNE WIND AG. Zugleich soll die Anleihe, insbesondere im Wege des Umtauschangebotes, teilweise der Finanzierung der Rückzahlung der am 1. Juni 2018 fälligen Schuldverschreibung 2013/2018 dienen.



Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE WIND AG: "Wir sind dabei, bis 2020 ein neues europäisches Windpark-Portfolio mit rund 200 MW aufzubauen. Zudem erweitern wir unser Geschäftsmodell und entwickeln uns weiter zu einem Clean Energy Solution Provider - einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Mit dieser neuen Ausrichtung positionieren wir uns künftig neben dem Wind auch bei Photovoltaik, Speichertechnologien und Power-to-Gas. Zur Umsetzung dieser strategischen Maßnahmen wollen wir uns frühzeitig die finanziellen Mittel sichern."



Das Geschäftsjahr 2017 schloss die PNE Wind AG mit einer Gesamtleistung in Höhe von 186,9 Mio. Euro und einem Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 23,1 Mio. Euro am oberen Ende der Prognose ab. Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich auf 235,2 Mio. Euro und die Eigenkapitalquote lag bei rund 48 Prozent. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente summierten sich auf 194,0 Mio. Euro (Vorjahr: 147,7 Mio. Euro). Diese positive operative Entwicklung und das derzeit attraktive Marktumfeld möchte die PNE Wind AG nutzen, um die Unternehmensfinanzierung durch die Anleiheemission mittelfristig abzusichern und die Finanzierungskosten zu optimieren.



Das Angebot setzt sich aus insgesamt drei Teilen zusammen. Im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2013/2018 (ISIN: DE000A1R0741) ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen tauschen. Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des Umtauschangebots eine Mehrerwerbsoption und können weitere, über ihren Bestand hinausgehende, Schuldverschreibungen zeichnen. Sowohl für das Umtauschangebot als auch für die Mehrerwerbsoption startet die Frist am 6. April 2018 und endet voraussichtlich am 20. April 2018 (18 Uhr MESZ). Im Anschluss daran erfolgt das öffentliche Angebot mit einer Zeichnungsfrist vom 24. April 2017 bis voraussichtlich zum 25. April 2018 (14 Uhr MESZ).. Sowohl das Umtauschangebot als auch das öffentliche Angebot können bei entsprechender Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden.



Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die Möglichkeit, direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG oder M.M.Warburg & CO zu zeichnen. Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen ist für den 2. Mai 2018 in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.



Der Wertpapierprospekt wurde am 5. April 2018 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.



Über die PNE WIND-Gruppe

Die international tätige PNE WIND-Gruppe mit den Marken PNE WIND und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Aus dieser starken Position heraus entwickeln wir uns weiter. Neben der Windenergie werden zukünftig Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil unseres Angebotes sein.



Tab. 1: Eckdaten der neuen PNE WIND-Anleihe

Emittentin PNE WIND AG Umtauschangebot (mit Mehrerwerbsoption) 06.04.-20.04.2018 Zeichnungsfrist 24.04.-25.04.2018 Kupon 4,000% bis 4,750%, Festlegung des finalen Kupons während der Angebotsfrist Volumen bis zu 50 Mio. Euro (max. bis zu 60 Mio. Euro) Laufzeit 5 Jahre: 02.05.2018 bis 02.05.2023 ISIN / WKN DE000A2LQ3M9 / A2LQ3M Unternehmensrating BB, positiver Ausblick (Creditreform Rating, März 2018) Segment Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG Joint Lead Manager IKB Deutsche Industriebank AG; M.M.Warburg & CO Internet https://www.pnewind.com/

(Foto: © PNE WIND AG)Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.