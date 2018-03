US-Anleihen: Leichte Abgaben

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag leicht nachgegeben. Am Markt wurde die geringere Nachfrage nach sicheren Wertpapieren mit der besseren Börsenstimmung begründet. Für etwas Zuversicht sorgten Äußerungen von US-Finanzminister Steven Mnuchin, der die vorsichtige Hoffnung äußerte, dass zwischen den USA und China im Handelsstreit eine Verhandlungslösung erzielt werden könnte.

Zweijährige Anleihen sanken um 1/32 auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,279 Prozent. Fünfjährige Anleihen büßten 5/32 auf 99 30/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 2,635 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 8/32 auf 99 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,843 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren büßten 6/32 auf 98 18/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 3,071 Prozent./ag/he