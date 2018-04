US-Anleihen: Verluste zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende mit Verlusten in den Handel gestartet. Frische Konjunkturdaten werden erst im Tagesverlauf veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,28 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 4/32 auf 99 18/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,59 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen rutschten um 8/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 2,77 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 17/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,0 Prozent./he/stk