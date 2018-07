NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Nach der Veröffentlichung eines unerwartet schwachen Anstiegs der Stundenlöhne in den USA konnten die Kurse zum Handelsauftakt nur für kurze Zeit stark zulegen, während die Renditen im Gegenzug zeitweise deutlich unter Druck gerieten.

Trotz einer starken Konjunktur und einer robusten Lage auf dem Arbeitsmarkt mit einem weiter deutlichen Zuwachs der Beschäftigung bleibt die Lohnentwicklung eher schwach. Im Juni waren die Stundenlöhne im Monatsvergleich um 0,2 Prozent gestiegen, während der Markt einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet hatte. Die Löhne und Gehälter spielen eine wichtige Rolle für die Preisentwicklung und werden daher von den Währungshütern der US-Notenbank Fed stark beachtet.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,54 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,71 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 3/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,82 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 8/32 Punkte auf 103 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,93 Prozent./jkr/jsl/he