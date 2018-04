US-Anleiherenditen steigen weiter - 10-jährige erstmals seit 2014 bei 3 Prozent

Die Renditen für US-Staatsanleihen bleiben im Aufwind. Am Dienstag erreichte die Rendite für zehnjährige Papiere zeitweise sogar erstmals seit Anfang 2014 die Marke von 3 Prozent.

Robuste Daten vom amerikanischen Häusermarkt setzten die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere unter Verkaufsdruck und stützten so im Gegenzug die Renditen. Zudem fiel das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen besser als erwartet aus. Bereits an den vergangenen Handelstagen waren die Renditen in den USA merklich gestiegen - angetrieben von steigenden Rohstoffpreisen, die höhere Inflationsraten erwarten lassen.

Zweijährige Staatsanleihen gewannen indes zuletzt 1/32 Punkt auf 99 19/32 Punkte und rentierten mit 2,47 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 98 17/32 Punkten und rentierten mit 2,82 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere sanken um 4/32 Punkte auf 97 30/32 Punkte, was die Rendite auf 2,99 Prozent nach oben trieb. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 18/32 Punkte auf 96 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,18 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX)