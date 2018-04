NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch überwiegend weiter nachgegeben. Entsprechend hielt der Höhenflug der Renditen für die festverzinslichen Wertpapier an - für Papiere mit zehn Jahren Laufzeit stieg sie erstmals seit mehr als vier Jahren über die 3-Prozent-Marke.

Zweijährige Anleihen stagnieren bei 99 25/32 Punkten und rentierten mit 2,49 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 98 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,84 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 7/32 Punkte auf 97 21/32 Punkte nach, was die Rendite auf 3,03 Prozent trieb. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 16/32 Punkte auf 95 31/32 Punkte und rentierten mit 3,21 Prozent./gl/he