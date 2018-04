Stephanie Voßhage unterstützt die digitale Immobilien-Finanzierungsplattform iFunded ab sofort bei der Neugewinnung und Betreuung von Immobilienprojekten sowohl im Bereich Neubau als auch bei Bestandsimmobilien. Sie ist Bankfachwirtin von der Frankfurt School of Finance & Management in München sowie Betriebswirtin von der Akademie bayerischer Genossenschaften.



Ausgiebige Expertise bei Immobilienprojekten

Stephanie Voßhage hat ausgiebige Erfahrung in der Betreuung von Firmenkunden aus der Immobilienbranche. Zuletzt hat sie ein institutionelles Kundenportfolio von gewerblichen Immobilien-Projektentwicklungs-, Aufteilungs- und Bauträgerkunden für die Airbus Group Bank in München aufgebaut und dabei u.a. Finanzierungen von 900 Millionen Euro betreut. Zuvor war Sie über acht Jahre als Firmen- und Privatkundenbetreuerin bei der Münchner Bank tätig.



“Wir freuen uns sehr, mit Stephanie Voßhage eine erfahrene Expertin in der Immobilienfinanzierung gewonnen zu haben. Mit ihrer Unterstützung werden wir künftig die Akquisition von neuen Projekten weiter aufbauen”, sagt Michael Stephan, Gründer und Geschäftsführer der digitalen Immobilien-Finanzierungsplattform iFunded.de von der iEstate GmbH.



Über iFunded:

iFunded ist eine Online-Immobilien-Investmentplattform der iEstate GmbH mit SItz in Berlin. Über iFunded.de können private und institutionelle Anleger gemeinsam mit Experten der Immobilienbranche direkt in Immobilienprojekte ihrer Wahl investieren. Die Verzinsung liegt je nach Projekt zwischen drei und sieben Prozent p.a. Immobilienentwickler haben die Möglichkeit, ihre Projekte über die Plattform in einer frühen Phase u.a. über Onlinekanäle zu vermarkten. Sie können www.iFunded.de neben Banken und institutionellen Investoren als alternativen Finanzierungskanal bei einem Finanzierungsbedarf von bis zu EUR 50 Mio. nutzen. iFunded agiert dabei als „vertraglich gebundener Vermittler“ im Sinne des § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz und wird dabei ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hamburg tätig.



