Die digitale Investment-Plattform iFunded richtet sich verstärkt auf das institutionelle Geschäft aus. Dies spiegelt sich seit kurzem auch auf der Internetpräsenz wider, wo institutionellen Investoren ein exklusiver Zugang zu Immobilienprojekten in Deutschland und Europa geboten wird.







Um das institutionelle Geschäft zu verstärken, wird York Naumann ab 9. April bei iFunded die neu geschaffene Stelle “Institutional Sales Manager” besetzen. Er zeichnet sich ab sofort verantwortlich, das institutionelle Geschäft mit Schwerpunkt auf Family Offices, Vermögensverwaltungen und Stiftungen weiter auszubauen.







Mehr als 20 Jahre Erfahrung





York Naumann hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Beratung und Betreuung von institutionellen Investoren im In- und Ausland. Dabei war er für namhafte Banken und Investmentgesellschaften wie HSH Nordbank, DWS Investments, die Westfalenbank AG oder Prudential-Bache Intl. tätig. Zuletzt betreute er beim Bankhaus M.M.Warburg & CO. Family Offices und Vermögensverwalter.







Sehr hohe Expertise und exzellentes Netzwerk





“York Naumann hat eine sehr hohe Expertise und ein exzellentes Netzwerk aus seiner Zeit bei der HSH Nordbank, der Warburg Bank und seinen acht Jahren bei der DWS in Frankfurt und London”, sagt Michael Stephan, Gründer und Geschäftsführer von iFunded.de. “Wir freuen uns, mit ihm gemeinsam das institutionelle Geschäft auszubauen und unseren Kunden einen erfahrenen Berater zur Seite stellen zu können”, so Stephan.







Über iFunded:





iFunded ist eine Online-Immobilien-Investmentplattform, über die private und institutionelle Anleger gemeinsam mit Experten der Immobilienbranche direkt in Immobilienprojekte ihrer Wahl investieren. Die Verzinsung liegt je nach Projekt zwischen drei und sieben Prozent p.a. Immobilienentwickler haben die Möglichkeit, ihre Projekte über die Plattform in einer frühen Phase u.a. über Onlinekanäle zu vermarkten. Sie können iFunded neben Banken und institutionellen Investoren als alternativen Finanzierungskanal bei einem Finanzierungsbedarf von bis zu EUR 50 Mio. nutzen. iFunded agiert dabei als „vertraglich gebundener Vermittler“ im Sinne des § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz und wird dabei ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hamburg tätig.









(Foto: York Naumann © iFunded)









Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.