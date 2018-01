Darum hält sich der Euro über 1,22 US-Dollar

Höhenflug gedämpft

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gestiegen.

Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2244 US-Dollar gehandelt und damit gut einen halben Cent höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2203 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Am Vortag hatten noch erste Sorgen von Notenbankern der EZB über mögliche Folgen eines zu starken Euro belastet. Zudem wurden Spekulationen über eine rasche geldpolitische Wende im Euroraum gedämpft. In der Nacht zum Mittwoch war der Kurs der Gemeinschaftswährung noch über 1,23 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Ende 2014.

Im frühen Handel am Donnerstag gab es nur wenig Kursbewegung beim Euro. In der Eurozone stehen keine Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Bewegung sorgen könnten. Auch eine Rede von Bundesbankpräsident Jens Weidmann auf einer Konferenz in Frankfurt konnte keine Impulse für den Devisenmarkt liefern.

Am Nachmittag könnten Wirtschaftsdaten aus den USA für mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen vom amerikanischen Immobilienmarkt, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und ein Indikator für die Stimmung in der Wirtschaft in der Region um Philadelphia./tos/jkr/she

FRANKFURT (dpa-AFX)