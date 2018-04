Darum zeigt sich der Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt.

Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2283 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2234 Dollar festgesetzt.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland konnten den Euro am Morgen nur kurze Zeit etwas belasten. Der Kurs fiel zeitweise auf ein Tagestief bei 1,2261 Dollar, nachdem das Statistische Bundesamt bei den Exporten im Februar den stärksten Rückgang im Monatsvergleich seit 2015 gemeldet hatte. Chefvolkswirt Carsten Brzeski von der ING Diba-Bank sprach von einem weiteren enttäuschenden Monat für die deutsche Industrie. "Es zeigt sich der schwächste Start in ein neues Jahr seit 2009", kommentierte der Experte die jüngste Serie enttäuschender Konjunkturdaten.

Kursverluste gab es am Vormittag beim chinesischen Yuan. Angesichts des eskalierten Handelskonflikts mit den USA prüft China informierten Kreisen zufolge eine Abwertung der Landeswährung. Führende Offizielle untersuchten diese Möglichkeit sowohl als Druckmittel gegen den handelspolitischen Rivalen als auch zur Linderung der Folgen eines Handelskonflikts, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen./jkr/tos/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)