Devisen: Eurokurs weitet Gewinne aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag seine anfänglichen Gewinne ausgeweitet. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Vormittag 1,2334 US-Dollar. In der Nacht hatte sie noch unter der Marke von 1,23 Dollar notiert.

Der Euro erholte sich damit von seinen Vortagesverlusten. Überraschend erneut gefallene deutsche Einzelhandelsumsätze belasteten den Euro nicht. In der Eurozone stehen im weiteren Handelsverlauf zudem die endgültigen Zahlen zu den Einkaufsmanagerindizes für die Industrie an. Aus den USA werden keine wichtigen Konjunkturdaten erwartet.

Der zugespitzte Handelskonflikt zwischen China und den USA sorgt für Verunsicherung an den Märkten. China hatte am Montag Vergeltungsmaßnahmen für US-Zölle beschlossen. Das Volumen der Zölle ist zwar vergleichsweise niedrig. "Die Belastung für die Märkte liegt also nicht in den Zöllen an sich, sondern in dem, was sie repräsentieren könnten: Ein Bruch des globalen Handelssystems", kommentierte Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen./jsl/stk