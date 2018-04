Diese Schilling-Banknoten verlieren in wenigen Tagen ihre Gültigkeit

Wer noch in Besitz alter Schilling-Banknoten ist, muss rasch handeln, falls er diese doch noch in die Euro-Währung umtauschen will.

Auch Jahre nach der Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung halten die Österreicher noch immer enorme Bestände der früheren nationalen Währung. Nach Angaben der Österreichischen Nationalbank (OeNB) befinden sich noch immer rund 8,5 Milliarden ATS in Umlauf.

Zwei alte Banknoten verlieren Gültigkeit

Für einen Umtausch bestand zunächst keine Eile, immerhin gilt für jene österreichischen Banknoten, die bereits vor der Euro-Einführung ihre Funktion als gesetzliches Zahlungsmittel verloren hatten, eine Umtauschfrist von 20 Jahren.

Doch wer noch 500-Schilling-Banknoten "Otto-Wagner" oder 1.000-Schilling-Noten "Erwin Schrödinger" besitzt, muss sich nun schnell entscheiden, ob er sie nicht doch in Euro wechseln will. Denn für diese beiden Banknoten endet diese sogenannte Präklusivfrist am 20. April 2018 - dann werden sie ungültig.

Diese Frist betrifft viele Schilling-Besitzer, denn mit 1,5 Milliarden ATS (rund 110 Millionen Euro) ist der Anteil der beiden auslaufenden Banknoten am gesamten noch ausständigen Schilling-Bestand von 8,5 Milliarden ATS relativ hoch. Für einen 1.000-Schilling-Schein erhält man immerhin 72,67 Euro, für einen 500er sind es 36,34 Euro.

Die Geldscheine können an den Kassen der OeNB in Wien, Bregenz, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg oder beim Euro-Bus der OeNB, der noch bis zum 20. April durch die Bundesländer tourt, kostenlos umgetauscht werden. Möglich ist ein Umtausch zudem über den Postweg mittels Wertbrief, in diesem Fall müssen die Besitzer jedoch dafür sorgen, dass die Schilling-Banknoten spätestens am 20. April 2018 bei der Notenbank ankommen. Die OeNB überweist den Euro-Gegenwert dann auf das Konto des Absenders.

Neueste Schilling-Noten nicht betroffen

Die 500-Schilling-Note "Otto-Wagner" und die 1.000-Schilling-Note "Erwin Schrödinger" wurden bereits 1998 durch neue Schilling-Scheine ersetzt. Die Banknoten der letzten Schilling-Serie können hingegen zeitlich unbegrenzt bei der OeNB gegen Euro getauscht werden.

Redaktion finanzen.at