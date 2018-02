Experte überzeugt: Der Kryptomarkt wird auf einen Wert von einer Billion Dollar steigen

Noch in diesem Jahr

Während viele Marktteilnehmer noch über die Möglichkeit einer platzenden Krypto-Blase spekulieren, schlägt Kraken-CEO Jesse Powell völlig andere Töne an. Er prophezeit dem Kryptowährungsmarkt einen Wachstumssprung noch in 2018.

Das Wachstum des Kryptowährungsmarktes wird sich 2018 nicht nur fortsetzen, sondern sogar "beschleunigen". Dieser Auffassung ist zumindest der CEO der Kryptowährungsbörse Kraken, Jesse Powell. Gegenüber "CNBC" äußerte Powell, er glaube trotz der Kursrückschläge in den vergangenen Wochen fest an eine Wachstumsbeschleunigung. Dies erklärt Powell damit, dass er bald Rückenwind von den Universitäten erwarte, an denen "jetzt viel mehr junge Menschen ihren Abschluss in Studiengängen auf dem Feld der Kryptowährungen" machten. "Ich denke, wir werden ab diesem Punkt ein exponentielles Wachstum sehen", zeigt sich Powell überzeugt.

Powell: Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen wird die Billion-Dollar-Marke knacken

Die Frage, ob Powell den Kryptowährungen 2018 auch einen Wert von einer Billion US-Dollar zutraue, bejahte der Kraken-CEO. Zieht man die Krypto-Plattform coinmarketcap zurate, so liegt die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen zusammengenommen aktuell auf dem Niveau von etwa 466 Milliarden US-Dollar. Um die Billion-Dollar-Grenze zu erreichen, wäre also mehr als eine Verdoppelung dieses Wertes notwendig. Dennoch: Das aktuelle Allzeithoch, das erst Anfang Januar erreicht wurde, befand sich bereits oberhalb der Marke von 800 Milliarden US-Dollar und damit nahezu in Reichweite der Krypto-Billion. Seither hat sich die Stimmung jedoch etwas abgekühlt - die dramatischen Verkäufe, die Anfang Februar einsetzten, wirken noch nach. Es gibt jedoch bereits vage Anzeichen, dass die Zeit der Panikverkäufe möglicherweise überstanden sein könnte.

Regulierungsrhetorik lässt die Kryptomärkte kalt

So zeigten sich die Kryptokurse von den jüngsten Signalen aus Südkorea und Indien weitestgehend unbeeindruckt, nachdem die dortigen Regierungsminister am Montag ihre Rhetorik gegen virtuelle Währungen nochmals verschärft hatten. Vielmehr richtete sich das Augenmerk der Marktteilnehmer auf die Tatsache, dass Südkorea einem generellen Verbot von Kryptowährungen eine Absage erteilte. Getragen von der davon hervorgerufenen positiven Stimmung am Kryptomarkt übersprang der Marktführer Bitcoin daraufhin wieder die 9.000-Dollar-Marke. Trotz des aktuell offenbar vorherrschenden Optimismus am Kryptowährungsmarkt, machte Powell vor kurzem jedoch auch keinen Hehl aus den Risiken, die Anleger auf dem Feld der Cyberwährungen zwangsläufig eingehen. Letztendlich liege die Verantwortung bei den Anlegern, so der Kraken-CEO ebenfalls gegenüber "CNBC" - denn die Zukunft sei letztendlich "ungewiss".

Redaktion finanzen.at