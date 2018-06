Kryptobörse in Südkorea verliert Millionen durch Hackerangriffe

SEOUL (dpa-AFX) - Die südkoreanische Kryptowährungsbörse Bithumb hat nach eigenen Angaben durch Hackerangriffe 35 Milliarden Won (27,4 Millionen Euro) an virtuellen Zahlungsmitteln verloren. Bithumb rief seine Kunden am Mittwoch dringend auf, vorerst kein Geld mehr in den digitalen Geldbörsen für den Handel mehr zu deponieren. Die Attacken hätten zwischen Dienstagnacht und dem frühen Morgen stattgefunden. "Der Verlust wird durch Bithumbs eigene Reserven ausgeglichen", hieß es./dg/DP/tav