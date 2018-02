Mysteriöser Trader kauft Bitcoins im Wert von 344 Millionen US-Dollar

Der ganze Kryptomarkt war mehr als 30 Tage lang von Bären getrieben. Der Bitcoin war zwischenzeitlich unter die 6.000 US-Dollar-Marke gefallen, auch einige andere Kryptowährungen mussten Kurseinbußen von mehr als 50 Prozent hinnehmen. Grund hierfür war vor allem die Angst vor strengeren Regulierungen. Doch nicht alle Anleger flohen aus Kryptowährungen: Ein Trader hat offenbar die Kursschwäche für einen millionenschweren Bitcoin-Kauf genutzt.

Es sei zwar nicht bekannt, wer der anonyme Käufer ist, aber viele andere hätten sich seinem Kaufverhalten angeschlossen, so Sunnarborg zu "Marketwatch". Laut Andy Hoffmann, Betreiber einer Kryptowährungs-Webseite, habe der Account mit der Bitcoinadresse "3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64" zwischen dem 9. Februar 2018 und dem 12. Februar 2018 41.000 Bitcoins gekauft und so seinen Besitz von 55.000 auf 96.000 Bitcoins vergrößert. Im Durchschnitt habe er pro Bitcoin 8.400 US-Dollar gezahlt.

Bitcoin address 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64 purchased $344 million worth at an average of $8,400 from 2/09/18 through 02/12/18 - then, doubled down adding nearly 41,000 coins for a new total of 96,000 coins worth around $900,000,000 at today’s price ($9,400).