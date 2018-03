Warum der Eurokur über 1,24 US-Dollar steigt

Starke Kursgewinne

Der Euro hat am Mittwoch an die starken Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und weiter leicht zugelegt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch an die starken Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und weiter leicht zugelegt. Am frühen Morgen stieg die Gemeinschaftswährung über 1,24 US-Dollar und erreichte ein Tageshoch bei 1,2413 Dollar. Zuletzt wurde sie wieder etwas tiefer bei 1,2398 Dollar gehandelt und damit nur leicht über dem Stand vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2378 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte auch zur Wochenmitte von einer breit angelegten Dollarschwäche. Die US-Währung wurde durch die jüngste politische Entwicklung in Washington belastet. US-Präsident Donald Trump hatte seinen Außenminister Rex Tillerson durch CIA-Chef Mike Pompeo ersetzt. Tillerson galt als gemäßigter Regierungsvertreter, der mit Trump nicht immer auf einer Linie lag. Der Personalwechsel reiht sich ein in zahlreiche Rücktritte und Entlassungen in Trumps Administration.

Im weiteren Handelsverlauf könnten noch Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Am späten Vormittag werden Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone veröffentlicht und am Nachmittag stehen Umsatzzahlen aus dem amerikanischen Einzelhandel auf dem Programm./jkr/das