Ölpreise steigen - überraschender Rückgang der US-Ölreserven stützt

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag an die Kursgewinne seit dem Mittwochnachmittag angeknüpft. Am Morgen konnten die Notierungen weiter zulegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni wurde am Morgen bei 68,39 US-Dollar gehandelt. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Mai stieg um 31 Cent auf 63,68 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Ölpreise weiterhin durch einen überraschenden Rückgang der Ölreserven in den USA gestützt. Am Vortag hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 4,6 Millionen Barrel auf 425,3 Millionen Barrel gefallen waren. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 1,4 Millionen Barrel erwartet.

Seit der Veröffentlichung der Lagerdaten ist der Preis für US- Öl um mehr als zwei Prozent gestiegen. Die Daten zu den Ölreserven drängten jüngste Kennzahlen zur Fördermenge in den USA etwas in den Hintergrund. Das Energieministerium in Washington hatte am Mittwochnachmittag ebenfalls gemeldet, dass die Ölproduktion in der vergangenen Woche mit durchschnittlich 10,46 Millionen Barrel pro Tag ein neues Rekordhoch erreicht hatte./jkr/das