Nachhaltigkeit liegt im Trend

Demnach hat die Summe Nachhaltiger Geldanlagen in Österreich mit einem Volumen von rund 15,2 Mrd. Euro einen Rekord erreicht. Gegenüber dem Vorjahr wuchs das unter Berücksichtigung von strengen sozialen, ökologischen und auf eine gute Unternehmens¬führung bezogene Kriterien angelegte Vermögen um 16 Prozent. Insgesamt wurden per Ende 2017 in Österreich rund 39 Mrd. Euro unter Nutzung von Nachhaltigkeitsstrategien und -kriterien verwaltet. "Der österreichische Markt ist weiter auf dem Wachstumspfad und führt mit seinem Marktanteil Nachhaltiger Geldanlagen die deutschsprachigen Länder an", konstatiert Wolfgang Pinner, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Leiter des FNG-Österreich. Somit liegt die RCB mit der Emission des Europa Nachhaltigkeits Bond voll im Trend.

