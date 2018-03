Neuemission: 4 % Europa/Banken Bonus-Zertifikat (Raiffeisen Centrobank)

Kolumne

Christian Scheid-Kolumne

Noch bis 28. März ist das 4 % Europa/Banken Bonus-Zertifikat von der Raiffeisen Centrobank (RCB) (ISIN AT0000A203N5 >>>) in der Zeichnung. Das Wertpapier ist mit einem Fixkupon ausgestattet und verfügt über einen großzügigen Sicherheitspuffer. Anleger erhalten jährlich einen Fixzinssatz von 4,0 Prozent. Die Barriere des Bonus-Zertifikats liegt bei 60 Prozent des Index-Startwerts. Das ist gleichbedeutend mit einem Sicherheitspuffer von 40 Prozent. Das Zertifikat wird am Rückzahlungstermin, im April 2020, zu 100 Prozent des Nominalbetrags getilgt, wenn die beiden Indizes Euro Stoxx 50 und Euro Stoxx Banks während des Beobachtungszeitraums immer über der Barriere notierten. Wurde die Barriere von mindestens einem Index berührt oder unterschritten, erfolgt die Auszahlung am Rückzahlungstermin entsprechend der Wertentwicklung des Index mit der schlechteren Wertentwicklung. Das Anlageprodukt eignet sich vor allem für jene Anleger, die in den kommenden drei Jahren Kursrückgänge der beiden Aktien-Auswahlbarometer von 40 Prozent oder mehr für unwahrscheinlich halten.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

