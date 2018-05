Neuemission: Best Entry Dividendenaktien Winner 90 % (Raiffeisen Centrobank)

Historisch gesehen werden im Sommerhalbjahr weniger Renditen am Aktienmarkt erzielt als im Winterhalbjahr. Daher verabschieden sich viele Anleger in diesem Zeitraum. Das Timingproblem beim Widereinstieg löst der Best Entry Dividendenaktien Winner 90% (ISIN AT0000A219Q4) von der Raiffeisen Centrobank. Denn der Startwert des Basiswerts, Stoxx Global Select Dividend 100, wird während eines 3-monatigen Best-Entry-Zeitraumes im Sommer (29. Juni bis 28. September 2018) ermit¬telt. Dadurch sichern sich Anleger gewissermaßen den bestmöglichen Einstiegszeitpunkt. Zusätzlich partizipieren Anleger an Kursgewinnen des Stoxx Global Select Dividend 100 Index von bis zu 50 Prozent (Cap 150 Prozent). An Kursverlusten nehmen Anleger nur bis zu minus zehn Prozent teil, da bei negativeren Wertentwicklungen der Kapitalschutz von 90 Prozent am Laufzeitende greift. Das Zertifikat eignet sich für Anleger, die weiterhin von einer positiven Entwicklung der globalen Aktienmärkte ausgehen, gleichzeitig aber einen Großteil ihres investierten Kapitals abgesichern wollen.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

