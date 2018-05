Protect Multi Aktienanleihe mit Partizipation - Ölpreise im Aufwind

Donald Trump hat wieder "zugeschlagen": Trotz des massiven Widerstands europäischer Partner hat der US-Präsident das Ende des Atomdeals mit dem Iran bekanntgegeben. Zudem kündigte Trump an, sein Land werde massive Wirtschaftssanktionen gegen das arabische Land verhängen. Der Rückzug der USA aus dem Atomabkommen stieß weltweit auf Ablehnung. Zahlreiche andere Staaten, vor allem in Europa, kündigten an, sich weiterhin an das Abkommen halten zu wollen.

Auch wirtschaftlich hatte Trumps Entscheidung Folgen: Die Ölpreise schossen kräftig in die Höhe. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli dieses Jahres kostete am Morgen nach Trumps Entscheidung 76,70 Dollar. Das waren 1,85 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juni kletterte um 1,60 Dollar auf 70,66 Dollar. Die Ölpreise sind damit wieder auf dem höchsten Niveau seit 2014, das sie bereits zu Beginn der vergangenen Woche erreicht hatten.

Grund für die Reaktion am Ölmarkt: Iran ist der drittgrößte Exporteur der Gemeinschaft erdölexportierender Länder (Opec) nach Saudi-Arabien und dem Irak. Die tägliche Fördermenge von rund 3,8 Mio. Barrel entspricht knapp vier Prozent der weltweiten Ölförderung. Sollte es im Rahmen der Wirtschaftssanktionen zu einer Einschränkung des Exports kommen, wären Engpässe auf dem weltweiten Ölmarkt die logische Folge - schon jetzt gilt das Angebot als knapp.

In diesem Umfeld könnte sich ein Investment in der Protect Multi Aktienanleihe mit Partizipation (ISIN DE000VA1G3B5 >>>) von der Bank Vontobel lohnen. Das Produkt bietet eine Teilnahme an einer Aufwärtsbewegung der Ölaktien ENI, Total und Royal Dutch Shell bei gleichzeitigem Schutz auf der Unterseite. Der Risikopuffer beträgt 25 Prozent. Zusätzlich ist die Protect Multi Aktienanleihe mit einem fixen Kupon von fünf Prozent p.a. ausgestattet (siehe rechts).

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

