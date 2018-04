Trump gegen alle

Dabei ist immer wieder das gleiche Muster zu beobachten: Der mächtigste Mann der Welt übt sich in Drohgebärden und Kriegsrhetorik, doch Stunden später lässt er seine Sprecher zurückrudern. Das Spiel ist leicht zu durchschauen: Aufgrund zahlreicher innenpolitischer und persönlicher Problemfelder - etwa die angeblichen Affäre mit einer Pornodarstellerin - ist Trump zu Ablen-kungsmanövern gezwungen. Auf diese Weise hofft er, seine Wähler bei der Stange zu halten. Etwas anders gelagert ist der Konflikt mit China. Die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und dem Reich der Mitte ließ die Kurse einbrechen. Doch als ausgerechnet die chinesische Regierung ein deutliches Zeichen der Entspannung setzte, indem sie die Zölle auf die Einfuhr von Autos senkte, gab es eine Erholungsrallye. Ein Wechselbad der Gefühle durchlebten auch Anleger, die in russischen Aktien investiert sind. Gehörte die Moskauer Börse bis vor Kurzem noch zu den großen Gewinnern, sind die Kurse nun massiv eingebrochen. Auslöser waren die harten Sanktionen gegen etliche russische Oligarchen durch die USA. Prompt gingen auch andere Börsen auf Tauchstation, wobei die Verluste nicht zwingend mit der geografischen Nähe zu Russland korrelierten: Schockwellen waren bis in die Schweiz zu spüren (siehe Top-Story).

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

