HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aareal Bank nach einem Treffen mit dem Management auf der Immobilienmesse Expo Real auf "Buy" mit einem Kursziel von 31,30 Euro belassen. Die Software-Tochter Aareon des Immobilienfinanzierers befinde sich wohl auf Kurs, was auch die etwas besser als gedacht ausgefallenen Umsatzzahlen zum zweiten Quartal gezeigt hätten, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Außerhalb Deutschlands könnte Aareon vom Konsolidierungsprozess in der Branche profitieren und so seinen Marktanteil erhöhen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



