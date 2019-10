FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie der Aareal Bank angesichts eines möglichen Verkaufs der Consulting- und Dienstleistungstochter Aareon auf "Halten" mit einem fairen Wert von 25 Euro belassen. Einen vollständigen Verkauf von Aareon halte er für wenig wahrscheinlich, weil damit auch Synergieeffekte entfielen, schrieb Analyst Manuel Mühl in einer am Montag vorliegenden Studie. Vorstellbar sei aber die Veräußerung eines Minderheitsanteils an einen strategischen Partner./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 09:45 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2019 / 09:50 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.