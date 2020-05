FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Aareal Bank nach der Quartalsbilanz von 16,5 auf 15,5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Zahlenwerk sei unter seinen Prognosen ausgefallen, habe aber im Rahmen der Markterwartungen gelegen, schrieb Analyst Jan Lennertz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussetzung der Dividende sei zwar nachvollziehbar, aber ein negatives Signal an die Investoren. Der Experte senkte seine Schätzungen./tav/jsl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 07:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 11:00 / MESZ



