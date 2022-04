FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aareal Bank angesichts eines erneuten Übernahmeversuchs von 29 auf den in Medien genannten Preis von 33 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Timo Dums in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Halten". Der dritte Anlauf des Bieterkonsortiums Atlantic BidCo klinge erfolgversprechend. Er verwies dabei auf eine bereits erfolgte Einigung mit aktivistischen Investoren und darauf, dass eine weitere Absenkung der Mindestannahmeschwelle nicht ausgeschlossen werde./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 10:13 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / 10:28 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.