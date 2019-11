LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Aktie der Aareal Bank von 32 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Während das Management mit seiner längerfristig angelegten Strategie der Risikominderung fortfahre, fokussiere sich der Markt mehr auf die kurzfristig etwas eingetrübte Entwicklung des Immobilienfinanzierers, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2021./edh/jha/



