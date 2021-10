NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev von 75 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem starken ersten Halbjahr sei es anhand der Unternehmensziele klar gewesen, dass die zweite Jahreshälfte gedämpfter verläuft, schrieb Analyst Edward Mundy in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal. Mittelfristig bleibe das Geschäftsmodell aber aussichtsreich./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 14:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / 19:00 / ET



