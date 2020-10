LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev nach Quartalszahlen von 51 auf 54 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Brauereikonzern habe sich umsatzseitig besser als erwartet geschlagen, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Erlöserwartungen unter anderem in den USA sowie Mittel- und Südamerika. Am brasilianischen Markt sei aber wegen der Kostenentwicklung mit Margendruck rechnen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 05:00 / GMT



