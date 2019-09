NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Neuigkeiten zum Börsengang der Asiensparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Börsengang dürfte positive Wirkung entfalten auf die Aktie des Bierbrauers, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzern sollte dadurch in der Lage sein, die Schulden schneller abzubauen. Zudem steige dadurch die Flexibilität für weitere Zukäufe. Im dritten Quartal dürfte AB Inbev hingegen etwas nachgelassen haben, jedoch sei dies bereits bekannt./ajx/la



