ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 59 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz steigender Preise beschleunige sich das Volumenwachstum breitfächerig, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kursziel sinke wegen der höheren Verschuldung des Brauereikonzerns. Mehr Gewinnpotenzial böten zudem Wettbewerber, begründete der Experte sein unverändert neutrales Votum./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 19:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 19:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



