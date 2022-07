ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Er ziehe auch trotz anziehender Herstellungskosten die Bierbrauer im Sektor den Spirituosenherstellern vor, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Markterwartungen für AB Inbev könnten jedoch sinken, die allgemein schwächere Branche verbunden mit dem Kostendruck in Europa sei möglicherweise nicht in vollem Umfang gewürdigt. Seine eigenen Annahmen zum operativen Ergebnis liegen entsprechend unter dem Konsens./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 13:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 13:47 / GMT



