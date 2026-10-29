AB InBev Aktie

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AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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29.10.2026 12:49:08

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe insgesamt erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag. In Lateinamerika sei es gut, in China hingegen schlecht gelaufen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:43 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
71,20 € 		Abst. Kursziel*:
33,43%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
71,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,72%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 71,18 -2,06% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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