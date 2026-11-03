AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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03.11.2026 13:33:24

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Brauereikonzern profitiere von seinen Größenvorteilen als globaler Anbieter, schrieb James Edwardes Jones in einer Studie am Dienstag. Die jüngsten Geschäftsergebnisse hätten dies illustriert. Weniger gut sei es zuletzt in China und den USA gelaufen, das hätten die Absatzregionen Lateinamerika sowie Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA) aber wettgemacht./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
73,68 € 		Abst. Kursziel*:
28,94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
72,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,53%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 72,84 -2,57% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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17:39 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
17:38 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
17:38 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
17:34 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17:34 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
16:54 Lufthansa Halten DZ BANK
15:47 TeamViewer Kaufen DZ BANK
15:16 Apple Verkaufen DZ BANK
15:02 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
14:39 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
14:32 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
14:31 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:23 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
14:09 Eni Buy UBS AG
14:09 BP Buy UBS AG
14:07 Deutsche Börse Neutral UBS AG
14:07 London Stock Exchange Buy UBS AG
14:04 Apple Underweight Barclays Capital
14:04 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
14:02 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
13:38 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
13:36 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
13:33 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
13:31 Santander Outperform RBC Capital Markets
13:30 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:29 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
13:12 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:10 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:10 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:07 Visa Kaufen DZ BANK
13:05 CTS Eventim Buy UBS AG
13:04 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
13:01 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
12:57 Dürr Hold Deutsche Bank AG
12:50 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:45 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
12:41 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:39 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:38 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:38 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:36 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:35 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
12:33 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12:33 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:31 PUMA Neutral UBS AG
12:30 Alstom Hold Deutsche Bank AG
12:30 TRATON Neutral UBS AG
12:29 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
12:28 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
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